Финляндия вышла на забастовку. К почтовикам присоединяются моряки, транспортники, электрики и другие

В понедельник, 18 ноября, в Финляндии начинаются забастоки солидарности, сообщает Yle.

После недели стачки работников почты поддержать их решили и другие объединения. Профсоюз работников авиационной отрасли (IAU) прекратил сортировать почту в аэропортах, а забастовка солидарности профсоюза моряков угрожает остановить доставку почты на архипелаге. Профсоюз публичного сектора и сферы благосостояния (JHL), а также профсоюз железнодорожников (RAU) прервут движение товарных поездов на сутки. Забастовка коснётся и железнодорожных грузоперевозок с Россией.

В середине недели к забастовкам солидарности присоединятся, в числе прочего, профсоюз сферы услуг и профсоюз электриков.

Прошедшие 15 ноября переговоры между профсоюзом сотрудников почты и сферы логистики (PAU) и ассоциацией работодателей (PALTA) ни к чему не привели.

Если стороны не придут к консенсусу за неделю, в 3 часа ночи в следующий понедельник, 25 ноября, на забастовку солидарности выйдут работники профсоюза автомобильной сферы и перевозок AKT. Из-за забастовки в Хельсинки в течение суток могут быть сбои в движении общественного транспорта, пишет Helsingin Sanomat.



