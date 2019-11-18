Технологии
5G в России столкнулся с российскими проблемами. Минкомсвязь грозит платой за частоты, операторы не могут объединиться
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации собирается отказаться от бесплатного выделения частот для сетей 5G, пока операторы не смогут создать совместную компанию.
«Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно», – об этом 18 ноября сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.
По его словам, ведомство выставит частоты на торги, если российские операторы не смогут решить вопрос создания совместного предприятия для развертывания сетей. Телекоммуникационные компании пока не смогли договориться о «распределении ответственности».
Сами операторы, в свою очередь, настаивают, что базовым диапазоном для сетей нового поколения должен быть 3,4–3,8 ГГц, который уже используется силовыми структурами.
Ранее спецпредставитель Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью «Фонтанке» заявил, что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.
«Я думаю, что в отдельных зонах, на отдельных территориях 5G может быть развёрнута на горизонте двух-трёх лет. Но как масштабная общенациональная сеть – это точно не ближайшее будущее», – сказал Песков.
Справка:
5G (от англ. fifth generation) — пятое поколение мобильной связи. По сравнению с предыдущим поколением 4G может обеспечивать более высокую пропускную способность , что даёт более высокую скорость передачи данных, большую надёжность соединений, меньший расход энергии батарей устройств.
Российская нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает, что пилотные проекты по созданию 5G-сетей должны завершиться к концу 2020 года, а к 2021 году – появиться первые коммерческие сети. Стоимость создания инфраструктуры 5G-cетей в России оценивается в 650 млрд рублей