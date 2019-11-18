5G в России столкнулся с российскими проблемами. Минкомсвязь грозит платой за частоты, операторы не могут объединиться

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации собирается отказаться от бесплатного выделения частот для сетей 5G, пока операторы не смогут создать совместную компанию.

«Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно», – об этом 18 ноября сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.

По его словам, ведомство выставит частоты на торги, если российские операторы не смогут решить вопрос создания совместного предприятия для развертывания сетей. Телекоммуникационные компании пока не смогли договориться о «распределении ответственности».

Сами операторы, в свою очередь, настаивают, что базовым диапазоном для сетей нового поколения должен быть 3,4–3,8 ГГц, который уже используется силовыми структурами.





Ранее спецпредставитель Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью «Фонтанке» заявил, что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.