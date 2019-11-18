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18.11.2019 11:52
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Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,6 – 1,75 п.п. Теперь кредит на строящееся жилье можно оформить по ставке от 9% годовых.

Срок кредитования на строящееся жилье от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс рубоей до 30 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%.

Рефинансирование ипотеки другого банка возможно также по ставке от 9%, что является одним из лучших предложений на рынке. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс рубоей до 10 млн рублей.

«Основная задача банка «Санкт-Петербург» в ипотечном кредитовании является создание таких продуктов и сервисов, которые всецело отвечают потребностям наших клиентов. Мы делаем все возможное для того, чтобы ценовые и неценовые параметры по ипотеке были доступнее и удобнее для заемщиков, поскольку банк «Санкт-Петербург» считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной», – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Так, сегодня банк «Санкт-Петербург» в рамках развития ипотечного кредитования разрабатывает кардинально новые продукты, в том числе, залоговые счета как замена аккредитивам. На данный момент аналогов этому сервису нет на рынке. Кроме того, банк активно продолжает развитие и совершенствование работы с эскроу-счетами на вторичном рынке – уникальной услуги, которая заменяет эксперт-сейфинг.  

А также, развиваясь как цифровой диджитальный банк, в октябре 2019 года банк «Санкт-Петербург» запустил сервис заказа оценки недвижимости on-line и продолжает его развитие.

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель банка «Санкт-Петербург» увеличился на 10,5% с начала года и достиг 63,7 млрд рублей.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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