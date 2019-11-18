Туман накрыл дамбу. Онлайн-трансляция показала, как «Лахта Центр» исчез из виду

Ноябрь в Санкт-Петербурге выдался не только аномально тёплым, но и туманным: взвесь мелких капель жидкой воды в газе наблюдается в городе и области на протяжении уже нескольких дней. Дальше будет полнейший «Сайлент Хилл», предупреждают дорожники.

Утром 18 ноября туман окутал морские участки дамбы. Дирекция комплекса защитных сооружений показывает его в своём Instagram и призывает водителей соблюдать осторожность.





Онлайн-трансляция «Лахта Центра» в YouTube показывает, как под утро туман накрыл Приморский район города. Даже пробки в тумане становятся романтичными – фотографии в соцсетях постят жители Петербурга и Ленобласти.

Дорожники Ленинградской области готовятся к ухудшению погоды. В ближайшие два дня в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и туманом, видимость может составлять менее 500 метров. Резкого похолодания быть не должно, температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 7 градусов по Цельсию. Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, службы, отвечающие за состояние региональных трасс, получили указание выходить на круглосуточные дежурства.

Состояние проезжей части постоянно контролируют 25 мобильных метеостанций, оснащённых камерами, отмечают в пресс-службе комитета. На дорогах с высокой интенсивностью движения, если потребуется, будут работать патрульные машины для быстрой снегоочистки. Диспетчеры «Ленавтодора» круглосуточно принимают обращения водителей о состоянии дорог по телефону горячей линии 8-812-251-42-84.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также предупреждает о тумане с видимостью менее 500 метров. Сегодня существенных осадков на территории Ленобласти не прогнозируется, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 – 7 м/с. Дорожники рекомендуют водителям включать противотуманные фары, выбирать безопасную скорость согласно ПДД с учётом всех неблагоприятных факторов, избегать неоправданных рискованных маневров, особенно обгона с выездом на полосу встречного движения. Водители и сами понимают, что в условиях тумана нужно быть осторожнее – всплесков ДТП сегодня не зафиксировано, добавляют в пресс-службе Упрдора.