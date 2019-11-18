Власти Грузии отказались менять систему парламентских выборов, несмотря на протесты

Власти Грузии отказались менять систему парламентских выборов, несмотря на протесты, об этом заявил генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на пресс-конференции.

Как отметил бывший футболист, мэр Тбилиси и по совместительству лидер партии власти, выборы грузинского парламента в 2020 году пройдут по смешанной системе, как и прежде. "До выборов остается меньше года, соответственно, мы не собираемся рассматривать какую-то новую инициативу, связанную с выборами. Выборы пройдут согласно действующей Конституции, по установленным правилам, в установленные сроки по высоким демократическим стандартам и с очень большой включенностью международного сообщества", – приводит слова Каладзе агентство Sputnik-Грузия.

Это заявление генсек партии и мэр Тбилиси сделал по итогам заседания парламентского большинства в центральном офисе "Грузинской мечты". "Призываем оппонентов подготовиться к выборам, и пусть не винят избирательную систему в отсутствии поддержки народа", – отметил Каладзе.

Между тем, у парламента пятый день продолжается акция протеста из-за провала поправок о переходе на пропорциональную систему выборов (по партийным спискам). Со вчерашнего вечера у всех входов в парламент установлены палатки, а депутатов от правящей партии не впускают в здание. Среди митингующих оппозиционные депутаты. Лидеры оппозиции настаивают на том, что мажоритарная система выборов практически не позволяет кандидатам от иных партий, кроме "Грузинской мечты", пробиться в парламент. Митингующих уже поддержали партии Нино Бурджанадзе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



