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Власти Грузии отказались менять систему парламентских выборов, несмотря на протесты
Власти Грузии отказались менять систему парламентских выборов, несмотря на протесты, об этом заявил генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на пресс-конференции.
Как отметил бывший футболист, мэр Тбилиси и по совместительству лидер партии власти, выборы грузинского парламента в 2020 году пройдут по смешанной системе, как и прежде. "До выборов остается меньше года, соответственно, мы не собираемся рассматривать какую-то новую инициативу, связанную с выборами. Выборы пройдут согласно действующей Конституции, по установленным правилам, в установленные сроки по высоким демократическим стандартам и с очень большой включенностью международного сообщества", – приводит слова Каладзе агентство Sputnik-Грузия.
Это заявление генсек партии и мэр Тбилиси сделал по итогам заседания парламентского большинства в центральном офисе "Грузинской мечты". "Призываем оппонентов подготовиться к выборам, и пусть не винят избирательную систему в отсутствии поддержки народа", – отметил Каладзе.
Между тем, у парламента пятый день продолжается акция протеста из-за провала поправок о переходе на пропорциональную систему выборов (по партийным спискам). Со вчерашнего вечера у всех входов в парламент установлены палатки, а депутатов от правящей партии не впускают в здание. Среди митингующих оппозиционные депутаты. Лидеры оппозиции настаивают на том, что мажоритарная система выборов практически не позволяет кандидатам от иных партий, кроме "Грузинской мечты", пробиться в парламент. Митингующих уже поддержали партии Нино Бурджанадзе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Справка:
Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, сразу после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов. Протестующие требуют провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, при том в условиях временного правительства, а также освобождения задержанных за беспорядки на акции 20-21 июня. Действующей Конституцией переход на пропорциональную систему выборов предусмотрен с 2024 года.