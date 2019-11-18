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Происшествия
18.11.2019 11:43
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Снега нет, а техника пошла. Под Выборгом угнали снегоболотоход, разобрав стену гаража

Угонщики снегоболотоходов продолжают промышлять в Ленобласти в преддверии зимы. На сей раз преступники посетили посёлок Уткино, где на Вишнёвской улице разобрали гараж, чтобы добраться до добычи. 

По данным «Фонтанки», вечером 17 ноября об угоне дорогой техники заявила 40-летняя петербурженка. Она рассказала, что во время её трёхнедельного отсутствия на даче в Уткино кто-то разрезал рабицу, разобрал гараж и украл квадроцикл CFMoto X6, купленный три года назад. Снегоболотоход был без аккумулятора. Вместе с транспортом неизвестный унёс пилу и несколько инструментов и станков. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело о краже. 

Напомним, на минувшей неделе вездеходов лишились в Ленобласти двое петербургских бизнесменов. 

 


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