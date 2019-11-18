Под Петербургом ищут похитителей зайца и медведя. Примета — фингал под глазом

Два ночных грабителя нанесли урон цветочной лавке в Пушкинском районе Петербурга. Выглядели так, как будто хотели букет, а сами охотились за плюшевыми обитателями леса.

Как стало известно «Фонтанке», телефон «02» набрала в третьем часу ночи 17 ноября продавец цветочного магазина в поселке Ленсоветовском. Она отходила от шока после визита двух незнакомцев, которые попросили цветов. Пока сотрудница, желая угодить клиентам, суетилась, визитеры схватили плюшевых медведя и зайца и сбежали. Игрушки, кстати, выбрали недешевые: 7900 по розничной стоимости.

Потерпевшая вспомнила спортивные костюмы своих обидчиков и яркий фингал под глазом у одного из них.

Похожее преступление было совершено в октябре в цветочном на Ржевке. Ночной посетитель для вида заказал букет, а сам схватил почти метрового игрушечного медведя и убежал.



