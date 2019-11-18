РСТИ стал победителем конкурса «Строймастер-2019»

РСТИ (Росстройинвест)

14 ноября в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей конкурса «Строймастер-2019». Жилой комплекс «Два ангела» от холдинга РСТИ (Росстройинвест) победил в номинации «Лучший бытовой городок».

Мероприятие проходило во Дворце Труда. Лучшие бригады мастеров, стройплощадки и бытовые городки были награждены руководителями профильных комитетов Смольного и профессиональных объединений строителей.

«Два ангела» — жилой комплекс бизнес-класса, строящийся недалеко от станции метро «Новочеркасская», рядом с рекой Охтой и Малоохтинским парком. Проект состоит из двух домов высотой в 15 этажей каждый. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на I квартал 2020 года.

Конкурс «Строймастер» существует с 2007 года и является одним из самых престижных в строительной сфере. Организаторами выступают Национальное объединение строителей и Профсоюз строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/