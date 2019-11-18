Звезды сошлись не для всех. ФАС готов оштрафовать «Билайн» за небезлимитный интернет

Нарушения Закона «О рекламе» нашла Федеральная антимонопольная служба в роликах ПАО «Вымпелком», которые в июле – августе 2019 года были показаны на телеканале ТНТ. Компания обещала безлимитный интернет для всех тарифов, но служба установила иное.

Как сообщает 18 ноября ведомство, реклама обещала: «Звезды сошлись для всех. Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех тарифах "Билайн"».

Однако, как установила ФАС, существует ряд тарифов, на которые акция «Бесплатный безлимит» не распространяется.

«На протяжении ролика в нижней части кадра сменяются уведомления с текстом о подробностях и условиях акции. При этом текст, выполненный мелким шрифтом и размещенный на 5 % площади кадра, меняется каждые 2 секунды», – говорится в сообщении ФАС.





В ФАС посчитали, что такая форма подачи информации не позволяют потребителям прочитать их:

«Таким образом, информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически отсутствует».

Все это позволило службе признать нарушение и выдать ПАО «Вымпелком» как рекламодателю предписание об устранении нарушения. Помимо этого материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.