Вместо парковки будет божий дом. РПЦ попросит у городских властей участок на Синопской набережной для строительства церкви
На месте парковки в районе пересечения проспекта Бакулина и Синопской набережной может появиться храм. О планах воссоздать Борисоглебскую церковь, снесенную в 1975 году, сообщили «Фонтанке» 18 ноября в Фонде содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге.
«Восстановление храма на историческом месте невозможно, в настоящее время там частично проходит Синопская набережная. Но оно возможно на ближайшем участке – там, где сейчас расположена пустующая парковка. Зажатая между двумя проездами площадка находится в собственности Петербурга», – рассказывает Филипп Грибанов, представитель фонда. Сейчас организация готовит обращение к руководству Петербурга с просьбой о передаче этого участка под строительство храма.
По оценкам специалистов фонда, примерно 1,5 – 2 года уйдет на подготовку градостроительной документации, еще около 5 лет на воссоздание церкви. Облик будет полностью воссоздан по фотографиям и чертежам.
«Этот храм – один из многих, которые мы рассматривали к восстановлению и оценивали в течение долгого времени при участии историков, культурологов и экспертного сообщества. У церкви во имя святых Бориса и Глеба, разрушенной почти полвека назад, удивительная и непростая судьба. Ее восстановление – это историческая справедливость, и оно станет не только настоящим спасением для этой территории, но и новым открыточным видом на набережной», – говорит Филипп Грибанов.
Напомним, ранее фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге добился установки миниатюрной копии первой петербургской церкви – Троице-Петровского собора. Макет церковного сооружения появится в 2020 году на Троицкой площади.
Справка:
Церковь во имя святых Бориса и Глеба в русско-византийском стиле была построена в 1869 - 1882 годах на средства петербургского купечества в память о чудесном спасении императора Александра II при покушении на его жизнь. Пятикупольный храм на гранитном цоколе спроектировал академик Императорской академии художеств Михаил Щурупов. Борисоглебская церковь действовала до 1934 года, после чего здание перепрофилировали в складское помещение, а в 1975 году разрушили.