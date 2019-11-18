Вместо парковки будет божий дом. РПЦ попросит у городских властей участок на Синопской набережной для строительства церкви

На месте парковки в районе пересечения проспекта Бакулина и Синопской набережной может появиться храм. О планах воссоздать Борисоглебскую церковь, снесенную в 1975 году, сообщили «Фонтанке» 18 ноября в Фонде содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге.

«Восстановление храма на историческом месте невозможно, в настоящее время там частично проходит Синопская набережная. Но оно возможно на ближайшем участке – там, где сейчас расположена пустующая парковка. Зажатая между двумя проездами площадка находится в собственности Петербурга», – рассказывает Филипп Грибанов, представитель фонда. Сейчас организация готовит обращение к руководству Петербурга с просьбой о передаче этого участка под строительство храма.

По оценкам специалистов фонда, примерно 1,5 – 2 года уйдет на подготовку градостроительной документации, еще около 5 лет на воссоздание церкви. Облик будет полностью воссоздан по фотографиям и чертежам.





«Этот храм – один из многих, которые мы рассматривали к восстановлению и оценивали в течение долгого времени при участии историков, культурологов и экспертного сообщества. У церкви во имя святых Бориса и Глеба, разрушенной почти полвека назад, удивительная и непростая судьба. Ее восстановление – это историческая справедливость, и оно станет не только настоящим спасением для этой территории, но и новым открыточным видом на набережной», – говорит Филипп Грибанов.

Напомним, ранее фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге добился установки миниатюрной копии первой петербургской церкви – Троице-Петровского собора. Макет церковного сооружения появится в 2020 году на Троицкой площади.