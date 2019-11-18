«Яндекс» планирует избавиться от контроля Сбербанка и вернуть себе «золотую акцию»

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» объявила о грядущих изменениях в структуре собственного управления, это повысило стоимость ее акций более чем на 33 млрд рублей всего через час после публикации корпоративных новостей.

Как сообщает компания, , 20 декабря на собрании акционерам предложат рассмотреть вопрос о лишении государства так называемой «золотой акции» – механизма контроля, при котором Сбербанк блокирует консолидацию 25% акций компании в руках одного инвестора.

«Яндекс» планирует создать некий некоммерческий Фонд общественных интересов, который будет принимать решения о покупке в одни руки 10% и более акций, а также согласовывать сотрудничество с другими странами и изменения в правилах защиты данных российских пользователей. Ему и будет передана так называемая "золотая акция".

«Десять лет назад появилась «золотая акция» – механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций «Яндекса». Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие «Яндекс» многократно вырос, потребовалась новая версия «золотой акции». Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса», – пояснил решение компании ее сооснователь и генеральный директор Аркадий Волож.





Предполагается, что в фонд войдут руководители «Яндекса» Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина, представители научных кругов – университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, а также негосударственные организации: Российский союз промышленников и предпринимателей, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки московской школы № 57.

После объявления о проведении обратного выкупа акций стоимость «Яндекса» на Московской бирже 18 ноября выросла на 4,7% – до 695 млрд рублей.