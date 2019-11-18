ПСК представил дизайн входных групп апарт-комплекса Start

ПСК

Входная группа каждой из трёх секций Start будет оформлена по индивидуальному дизайну, в своей палитре. Цвета подобраны с учётом характера комплекса, спроектированного для молодых специалистов. Первым утверждённым цветом стал оранжевый – символ молодости, яркости и динамичности.

Оттенки оранжевого в оформлении интерьера сочетаются со строгими тёмными тонами. Это служит гармоничному визуальному разнообразию, создаёт лёгкость в восприятии и акцентирует внимание на отдельных зонах.



Площадь каждого холла более 100 кв. м. Здесь расположатся места для отдыха, зона ресепшн, четыре скоростных лифта, почтовые ящики и элементы декора. Всё в апарт-комплексе, начиная входной группой и заканчивая планировками, будет удобным, функциональным и современным для жителей, а инвесторам предлагаются различные программы доходности.

Start – один из самых масштабных проектов апартаментов в Петербурге и крупнейший проект ПСК: его площадь 72 600 кв. м. В апарт-комплексе предусмотрен собственный детский сад, фитнес клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг, аптеки, отделения банков, магазины и социально-бытовые услуги. А также дополнительные сервисы: уборка в номерах, услуги прачечной и химчистка. Ввод в эксплуатацию всех трёх секций намечен на IV квартал 2021 года.

ПСК

Сейчас проект аккредитован пятью банками. Также ПСК предлагает рассрочку

Подробнее о характеристиках комплекса, апартаментах в наличии и способах покупки – в отделе продаж напротив станции метро «Парнас». Предварительные консультации и запись по телефону (812) 210-26-05.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/