7 млн рублей укатили от гостиницы «Россия». Предприниматель потерял свой «БМВ»

Предприниматель распрощался со своим седьмым «БМВ» у гостиницы «Россия» в Московском районе Петербурга. Потеря стоила ему почти 7 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», 49-летний бизнесмен, сколотивший состояние на интернет-торговле, обратился в полицию в ночь на 18 ноября. Он рассказал, что припарковал свой чёрный седан класса люкс 2017 года выпуска в воскресенье, в десятом часу вечера. «Ласточка» стояла у гостиницы «Россия» на площади Чернышевского, 11. В час ночи, когда владелец вышел на улицу, автомобиля уже не было.

Ущерб мужчина оценил в 6,8 млн рублей.



