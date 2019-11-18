Владимир Путин вызывает симпатию у каждого четвёртого россиянина. Два года назад о своем расположении к президенту говорил каждый третий

Президент России Владимир Путин теряет тех, кто ему симпатизирует. Если весной 2017 года на вопрос о том, какими словами россияне могут обозначить своё отношение к нему, треть граждан (32%) говорили, что это «симпатия», то по итогам октября 2019 года так говорит лишь каждый четвёртый (24%). Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Левада-центр».

Количество тех, кто Путиным «восхищается», за тот же период сократилось на одну пятую. В 2017 году о восхищении говорили 10% россиян, сегодня – 8%. На те же 2% за 2,5 года выросло число тех, кто относится к президенту «настороженно» – до 10%.

Не может сказать о Путине ничего плохого 30% россиян, что на 3 п.п. больше показателей весны 2017 года. Каждый седьмой респондент (15%) относится к президенту нейтрально.

В то же время вдвое выросло число тех, кто «не может сказать о нём ничего хорошего». Этот показатель увеличился с 4% до 8%. Втрое выросло число тех, кто испытывает «отвращение», – с 1% до 3%.





На этом фоне на вопрос «одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента», «безусловно, да» говорит каждый четвёртый – 26% (23 – в прошлом году), «безусловно, нет» - десятый россиянин (10% против * в прошлом году). 44% граждан РФ деятельность Путина как президента одобряют с формулировкой «скорее, да».

Опрос был проведён 24 – 30 октября 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.