ГК «ПСК» начнёт передачу ключей ЖК «Славянка» в январе 2020 года

ПСК

Жилой комплекс уже построен и готов к заселению. ЖК «Славянка» — это ответ на квартирный вопрос для семей, которые ищут варианты по разумной цене в пределах города.

В продаже ещё остаются семейные квартиры с разными вариантами планировок. И это возможность отпраздновать новоселье уже в начале следующего года.



Пример решения для молодой семьи — двухкомнатная квартира №67 площадью 60.2 кв. м, планировка которой представлена на иллюстрации. Окна выходят на две стороны, а значит квартира будет светлой и солнечной в любое время дня. В спальне размером 15.8 кв. м легко поместится отдельный гардероб. Вторая комната, с окном во двор, подойдёт для гостиной или детской, если в семье появится или уже есть ребёнок. Функциональность квартиры это не ограничит — просторная кухня площадью в 18.5 кв. м может выполнять и роль гостиной с соответствующей меблировкой. Стоимость двухкомнатных квартир начинается от 3,6 млн руб. и варьируется в зависимости от этажа и общей площади.

ПСК

Для семей побольше подойдут трёхкомнатные квартиры. Например, квартира с балконом и окнами на две стороны № 479 на седьмом этаже. Также солнечная и светлая, с общей площадью 68.4 кв. м. Планировка адаптирована для жизни семьи из нескольких человек: просторный холл, отдельная кухня 10.9 кв. м, большая гостиная, где можно собраться всей семьёй или пригласить друзей. В обеих спальнях достаточно места для гардероба и рабочего стола. Стоимость трёхкомнатных квартир начинается от 4,9 млн руб.

ПСК

Комфортное жизненное пространство в «Славянке» не ограничивается только территорией квартиры. У каждого из двух корпусов — собственный двор с оборудованными детской и спортивной площадками, скамейками и фонарями. Напротив ЖК – детский сад, рядом — школа. К 2022 году в Славянке откроются ещё две школы и одно дошкольное учреждение.



Покупка квартиры в ЖК «Славянка» — это полное сопровождение сделки менеджерами ГК «ПСК». «Славянка» аккредитована восемью ведущими банками, с десятками ипотечных программ, включая семейную ипотеку. А для региональных покупателей предусмотрена дополнительная скидка 1%.



О всех возможностях для покупателей готовы рассказать менеджеры офиса продаж по телефону (812) 640-38-38. Они помогут собрать пакет документов для быстрого одобрения ипотеки и подберут оптимальный вариант. Офис продаж находится рядом с жилым комплексом, на ул. Ростовская, 24.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house