СМИ: Владелец кота Виктора вместо аннулированных миль сможет получить акции «Аэрофлота»
Новым акционером «Аэрофлота» может стать Михаил Галин, получивший известность после того, как смог обмануть российского авиаперевозчика и пронес на борт выходившего за норму в 8 кг питомца.
«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, и я решил его принять», – цитирует 18 ноября Галина РИА «Новости».
Владелец кота Виктора не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что собирается воспользоваться поступившим предложением позже.
Справка:
Житель Риги летел в родной Владивосток с пересадкой в Москве с котом Виктором. Путь из Прибалтики прошел гладко, а вот в российской столице выяснилось, что усатый нарастил лишние килограммы и в салон по весу не влезает – ограничение для перевозки животных составляет 8 кг вместе с переноской. Чтобы не сдавать животное в багажный отсек, его владелец на время регистрации подменил своего кота на более легкую кошку Фиби (в «Аэрофлоте» добавили, что она тоже с трудом уложилась в норматив, ее вес 7 кг). После разрешительной визы на перевозку хозяин вернул двойника владелице, усадил своего Виктора в переноску и отправился рейсом SU1702 во Владивосток. В ответ авиакомпания аннулировала накопленные Галиным мили.