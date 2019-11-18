СМИ: Владелец кота Виктора вместо аннулированных миль сможет получить акции «Аэрофлота»

Новым акционером «Аэрофлота» может стать Михаил Галин, получивший известность после того, как смог обмануть российского авиаперевозчика и пронес на борт выходившего за норму в 8 кг питомца.

«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, и я решил его принять», – цитирует 18 ноября Галина РИА «Новости».

Владелец кота Виктора не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что собирается воспользоваться поступившим предложением позже.

Фото: Кот Виктор и его владелец Михаил Галин/скриншот с сайта facebook.com



