Домушникам с Ленинского пришлось вызывать подкрепление – они не могли унести сейф

Сейф выдрали из стены и унесли в сумке из квартиры в Красносельском районе Петербурга. А с ним — валюту, золото и документы.

По информации «Фонтанки», заявление в полицию днем 17 ноября принесла 45-летняя гендиректор фирмы. Ее сутки не было в четырехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, 97, корпус 1, а когда бизнес-леди вернулась, ее ждал неприятный сюрприз в виде вскрытой двери. Ключ подобрали. В квартире из стены вырвали сейф и унесли со всем его содержимым — 120 тысячами рублей, 800 долларами, золотом и серебром на 800 тысяч. Также пропали документы на квартиру, машину, личные документы членов семьи.

Хозяйничавших в чужой квартире засекла камера видеонаблюдения. Незваные гости наведались к бизнесвумен в 04.35 утра. Когда парочка заходила в подъезд, лица прикрыла, опустив очи долу. В восемь утра к ним пришло подкрепление в виде третьего участника в черном. В руках он нес большую черную спортивную сумку, в которой предположительно унес потом сейф. Выходили домушники вместе.



