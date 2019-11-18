Уходя от полиции, нарушитель выбросил в мусор 111-летний парабеллум. Антиквариат оказался боеспособным

Уроженец Татарстана попытался избавиться от незаконного пистолета Люгера на глазах у полицейского в Красносельском районе Петербурга. Правоохранитель оказался внимательным.

По данным «Фонтанки», 46-летний мужчина скинул парабеллум (он же пистолет Люгера) на мусорной площадке у дома № 24 по Авангардной улице. Правда, сделал он это при оперативнике, а потому оружие было подобрано, упаковано в плёнку и доставлено вместе с сопротивлявшимся ранее судимым владельцем в отдел.

Экспертиза показала, что пистолет, несмотря на свой почтенный возраст (а оружие 1908 года выпуска), всё ещё отлично стреляет.

Как сообщили, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение



