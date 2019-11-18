Большинству россиян Трамп безразличен, улучшения отношений с США они не ждут

Большинство жителей РФ с безразличием относятся к президенту США Дональду Трампу, в ближайшее время улучшения напряженных отношений между странами они не ждут – к таким выводам пришли социологи ВЦИОМ, опубликовавшего результаты своего исследования 18 ноября.

«Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86% в 2018 г.). Россияне в основном характеризуют данные отношения как «напряженные» (52%), «прохладные» (20%) или «враждебные» (13%)», – говорится в исследовании.

«Больше половины россиян безразлично относятся к президенту США Дональду Трампу, об этом сообщили 53% россиян, данное значение максимальное за весь период мониторинга. Чаще безразличие высказывает молодежь 18 – 24 лет (71%), а среди старшего поколения 45 – 59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%)», – указывают социологи.

Почти половина опрошенных (47%) не рассчитывают на изменение отношений между странами в ближайшее время. При этом большая часть респондентов (52%) также указывает, что России следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности. А уже потом приступать к налаживанию культурных (47%) и политических связей (45%). «Положительно настроенных россиян в сторону улучшения отношений между Россией и США почти ровно столько же, сколько и отрицательно настроенных (19% vs 20%), однако в 2018 году доля позитивно настроенных россиян была выше на 8процентов», – добавляют во ВЦИОМе.



