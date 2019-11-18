«Потребительский экстремизм». Коллекторы просят защитить их законодательно

Профессиональные коллекторы предложили свои поправки к новому законопроекту о взыскании задолженности. Участники рынка считают, что вариант Минюста защищает только должников.

«СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» <...> НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство», – сообщает 18 ноября издание «Коммерсант».

Ассоциация считает, что в новой версии закона необходимо соблюдать баланс сторон. «Лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается», – указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, отмечая, что обращениями должники иногда преследуют цель не платить кредиты.

Также коллекторы требуют компенсировать убытки, возникшие из-за несоблюдения требований законодательства.





Заемщики, в свою очередь, настаивают, что «в отличие от взыскателей у должника за плечами нет профессиональных юристов на зарплате, нет достаточного уровня правовой и финансовой грамотности».