Россия и Великобритания договариваются о правилах торговли после Brexit

Работа по внесению корректив в режим торговли после Brexit ведется между Россией и Британией. Об этом в интервью РИА Новости 18 ноября заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«У нас присутствует понимание того, что после Brexit в действующий режим торговли между Россией и Великобританией потребуется внести ряд корректив. Видимо, если мы серьезно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия Brexit будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведется», – заявил он.

Основные экспертные консультации прошли еще 25 – 26 сентября на площадке ВТО. Там Россия – Великобритания и Россия – ЕС обсудили распределения тарифных квот Лондона и Брюсселя после Brexit.

Торговые аспекты сильно увязаны также с вопросами с транспортом и торговым мореплаванием, которое раньше регулировалось нормами ЕС. Беляев отметил, что детали обсуждаются, чтобы выход Великобритании из ЕС меньше отразился на российских компаниях, которые работают на лондонской бирже.



