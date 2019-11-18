Подозреваемый в угоне устроил пробежку в Петергофе для инспектора ДПС и росгвардейцев

Инспектору ДПС пришлось побегать за нарушителем по оврагам в Петродворцовом районе Петербурга. На помощь дорожному полицейскому подоспели росгвардейцы, которые скрутили марафонца.

По данным «Фонтанки», погоня случилась вечером 17 ноября. Инспектор ДПС рассказал, что в третьем часу дня получил сообщение об угнанном Mercedes ML, движущемся по Санкт-Петербургскому шоссе в сторону Петергофа. Сотрудник ГИБДД поехал навстречу подозрительной машине и, увидев её у дома №60 по шоссе, развернулся и потребовал остановки. Водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Mercedes свернул в сквер рядом с мемориальным комплексом «Приморский», после чего мужчина, управлявший автомобилем, выскочил из салона и сиганул через овраг. Инспектор побежал за ним, попутно вызывая по рации подмогу. Помощь в виде бойцов Росгвардии не заставила себя ждать – водитель был задержан через несколько минут. Нарушителем оказался 39-летний петербуржец, ранее судимый за кражу. С пробежки он отправился в 46 отдел полиции.



