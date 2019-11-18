На Славы легковушка сквозь забор подбила встречное авто. На ЗСД автолюбители добавили ДТП к ремонту

Туманным утром 18 ноября дорожное движение в Петербурге местами осложнили аварии.

Пробку на ЗСД в районе Васильевского острова спровоцировало ДТП в левом ряду. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно три стоящие машины. При этом две полосы здесь закрыты в связи с дорожными работами.





Под знаменитым «крабом» на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, судя по фотографиям очевидцев, легковушка выскочила на разделительную полосу, сломав ограждение, и ударила встречный автомобиль. «Видел аварию. Такая идиотская, – рассказывает Тамислав в паблике «Новости Купчино». – Для начала [водитель] спешила непонятно куда. Потом, когда поехала с уже погасшей стрелкой (разворачивалась), видимо, испугалась потока по Cлавы и, не выкручивая руль, [влетела] прямо в забор».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Porsche и Hyundai не смогли осилить поворот с Большого проспекта П.С. на улицу Льва Толстого и встали прямо на «зебре».

На путепроводе в Скачках, где всегда по утрам плотно, затормозили поток два автолюбителя, «сыгравшие в догонялки». Об этом предупредили очевидцы в «Транспортном коллапсе. Красное Село».

В целом по городу дорожное движение сегодня в норме, максимальный утренний балл, по оценке «Яндекса», – «жёлтая шестёрка». Наиболее загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (7 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

Топ-5 утренних пробок: