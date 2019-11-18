Происшествия
На Славы легковушка сквозь забор подбила встречное авто. На ЗСД автолюбители добавили ДТП к ремонту
Туманным утром 18 ноября дорожное движение в Петербурге местами осложнили аварии.
Пробку на ЗСД в районе Васильевского острова спровоцировало ДТП в левом ряду. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно три стоящие машины. При этом две полосы здесь закрыты в связи с дорожными работами.
Под знаменитым «крабом» на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, судя по фотографиям очевидцев, легковушка выскочила на разделительную полосу, сломав ограждение, и ударила встречный автомобиль. «Видел аварию. Такая идиотская, – рассказывает Тамислав в паблике «Новости Купчино». – Для начала [водитель] спешила непонятно куда. Потом, когда поехала с уже погасшей стрелкой (разворачивалась), видимо, испугалась потока по Cлавы и, не выкручивая руль, [влетела] прямо в забор».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Porsche и Hyundai не смогли осилить поворот с Большого проспекта П.С. на улицу Льва Толстого и встали прямо на «зебре».
На путепроводе в Скачках, где всегда по утрам плотно, затормозили поток два автолюбителя, «сыгравшие в догонялки». Об этом предупредили очевидцы в «Транспортном коллапсе. Красное Село».
В целом по городу дорожное движение сегодня в норме, максимальный утренний балл, по оценке «Яндекса», – «жёлтая шестёрка». Наиболее загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (7 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).
Топ-5 утренних пробок:
- 8:56, Московское шоссе, 8,8 км, от реки Попова Ижорка до центра Scania. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 9:20, Софийская улица, 5,7 км, от Колпинского шоссе до улицы Труда. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 8:36, улица Руставели, Пискаревский проспект, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 9:05, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
- 9:41, ЗСД, 4,4 км, от набережной Макарова до Вантового моста через Корабельный фарватер. Пробка продержалась 1 час 20 минут.