СМИ: Борис Джонсон не публикует доклад о влиянии РФ на выборы из-за Дональда Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается публиковать доклад о влиянии РФ на британские выборы, так как не хочет ухудшать отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на The Guardian пишет «Интерфакс».

Аналитика, составившая 50 страниц доклада, была ранее подготовлена профильными комитетами британского парламента.

«Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что доклад не публикуют, вероятно, с учетом отношений Джонсона и Дональда Трампа. Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией», – цитирует российское агентство британскую ежедневную газету.

При этом анонимные собеседники журналистов отмечают, что официальные объяснения властей по поводу решения пока не публиковать доклад не отражают реальную ситуацию. На прошлой неделе Джонсон заявлял, что свидетельств вмешательства РФ в британскую предвыборную борьбу нет и причин ускорять процесс публикации доклада он не видит.





В конце октября лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря.

В ноябре стало известно, что британские спецслужбы секретно защитили телефоны парламентариев от русских хакеров после попыток взлома их мобильных гаджетов. Источники таблоида The Mirror сообщали о «согласованной попытке взлома банковских счетов со стороны другого государства».

Досрочные парламентские выборы стали следствием политического кризиса в Великобритании, который продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита. В конце октября королевству предоставили новую отсрочку по Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть союз до зимы, но процесс притормозила Палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. Теперь глава правительства готовится «сожрать галстук».

Всеобщие выборы пройдут в Великобритании 12 декабря.