В Петербурге пропал 12-летний школьник. Мама просит помочь с его возвращением домой

Жительница Красносельского района Петербурга просит помочь ей с розыском своего 12-летнего сына, который ушёл 16 ноября из дома и не вернулся.

"Фонтанка.ру"

Артур Арутюнян, по словам матери, покинул квартиру в доме на улице Спирина в субботу днём, после того как учитель в школе отругал его за плохие оценки. 17 ноября мальчика неоднократно видели во дворе дома № 14/2 на Спирина, также он периодически звонит матери с разных номеров.

Приметы подростка – рост 155 сантиметров, был одет в зелёно-голубую куртку, белую шапку, серый шарф, спортивки, кроссовки.



