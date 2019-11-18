Часы из кареты больше не украшают петербургскую квартиру — их похитили

Старинные часы, медали, орден Красного знамени украли из квартиры в центре Петербурга. Заявление о пропаже в полицию написал 90-летний местный житель.

Как стало известно «Фонтанке», 16 ноября в 28-й отдел полиции с заявлением обратился петербуржец 1929 года рождения. Он рассказал, что, вернувшись домой с женой, обнаружил вскрытые двери квартиры на улице Ломоносова, 20. Денег у супругов, очевидно, не было, однако из помещения пропали каретные металлические часы с боем, которые владельцы оценили в 50 тысяч рублей. Также в список похищенного попали ордена Красного знамени, Октябрьской революции, Знак почета, медали «За доблестный труд», «За оборону Ленинграда», три медали «Ветеран труда», комплект из семи юбилейных медалей «Блокадникам Ленинграда», значки об окончании московских институтов МЭИ и МИСИ, знак почетного работника водного хозяйства России. Документов на нагрудные знаки у потерпевшего не оказалось.

Отметим, переносные часы в металлических футлярах, получившие широкое распространение в наполеоновскую эпоху, популярны среди коллекционеров. На сайте бесплатных объявлений можно найти более десятка предложений разной стоимости.



