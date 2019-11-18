«Цепляются за мелочи». Рамзан Кадыров объяснил традициями слова о том, что интернет-пользователей, оскорбляющих честь, нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая»

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые объяснил, что имел виду, говоря о необходимости жестко отвечать за интернет-обиды. Угрозы убить соответствуют адату и не должны восприниматься буквально, уверяет политик.

Как пишет 18 ноября Znak.com со ссылкой на слова Кадырова во время посещения строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра, слова «убивать, сажать, пугать» – дань традиции, адату (своду традиционных обычаев у народов Кавказа и Средней Азии).

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву»… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», – уверен глава Чечни.

Кадыров считает, что есть определенный круг провокаторов, которые «цепляются за мелочи» и неправильно трактуют его высказывания.





Сюжет с объяснениями Кадырова вышел на ЧГТРК «Грозный», а слова главы Чечни на этот раз перевел с чеченского «Кавказский узел». На этот раз главу региона поддержал муфтий республики Салах Межиев.

4 ноября Рамзан Кадыров на совещании с подчиненными потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. «Русская служба Би-би-си» перевела его слова с видео на ЧГТРК «Грозный» таким образом:

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

В точности перевода сначала усомнился пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, а затем и пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.