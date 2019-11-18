В Озерках надругались над воспитанницей детдома. Девушка призналась, что была пьяна

Воспитанница колпинского детского дома изнасилована в Выборгском районе Петербурга. Над 16-летней девушкой надругались в гостинице в Озерках.

По данным «Фонтанки», в пятом часу утра 17 ноября на стол полиции легло заявление от юной жертвы насильника. Она, ничего не утаивая, рассказала, что ночью выпила пол-литра вина, после чего захмелела. Этим воспользовался таксист с азиатской внешностью, который около трёх часов после полуночи совершил в отношении своей жертвы действия сексуального характера. Произошло это якобы в гостинице на Выборгском шоссе, 48. Полиция, приехав на место, изъяла из номера отпечатки пальцев, одежду и постельное бельё.

Медики зафиксировали у девушки синяк на правом плече, груди, ссадину на правом предплечье и отравление этанолом.



