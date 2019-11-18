На Дивенской жильцы «Серебряного зеркала» выселяют хостел

Прокуратура Петроградского района провела проверку коллективной жалобы жителей многоквартирного дома, в котором, несмотря на начало действия с 1 октября запрета, продолжал функционировать хостел. Эксперимент показал – номера сдаются посуточно, набор одноразовых гелей, зубных щеток и полотенец в наличии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 18 ноября, на наличие хостела жаловались жители многоэтажного комплекса на Дивенской, 5.

«Проверка показала, что на основании агентских договоров ООО «УК «Роял Капитал» посуточно сдаются квартиры, в качестве оплаты предусмотрена уборка номера, в квартирах имеется комплект гелей, шампуней, зубных принадлежностей и полотенец. Дополнительно гостями вносится залог, выдается памятка пользования помещением, в которой указано о возможности воспользоваться услугами питания (завтрак)», – сообщает ведомство.

При этом заселение происходило круглосуточно с общей лестничной клетки дома, что очень мешало нормальному сну и покою жителей подъезда. Сам хостел размещался в обычной квартире – перевод помещений в нежилой фонд в установленном порядке оформлен не был.





Прокурор района направил в Петроградский районный суд два исковых заявления об обязании собственников помещений устранить нарушения законодательства – хостел, если иски будут удовлетворены, будет вынужден съехать.

Напомним, что с 1 октября вступил в силу закон, по которому разместить гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно только в том случае, если дом полностью переведут в нежилой фонд.