Доехал до реанимации, истекая кровью. Петербуржца порезали в «БМВ»

Петербуржец едва не лишился жизни, посадив в автомобиль незнакомца. Пассажир дважды ударил водителя ножом. Истекая кровью, в состоянии шока, он сам добрался до больницы.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), после полуночи 17 ноября врачи института скорой помощи спасали 36-летнего отца двоих дочерей, который самостоятельно приехал в больницу на «БМВ» в окровавленной белой рубашке. Перед тем, как попасть в шоковую реанимацию, он успел рассказать, что был ранен в салоне машины у жилого дома №21/3 по Витебскому проспекту.

Раны пострадавшего оказались серьёзными. Нападавший успел минимум дважды всадить в него нож – один раз в шею, задев внутреннюю яремную вену, второй раз в грудь. Машина, на которой приехал петербуржец, принадлежит его знакомому, работающему в службе безопасности.



