В Лигово горели гаражи. Их тушили 12 пожарных

Три пожарных расчёта – 12 сотрудников МЧС – работали утром 18 ноября в гаражном кооперативе по адресу: Станционный посёлок, 6, что между железнодорожными станциями Лигово и Сосновая Поляна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов в гаражный кооператив «Дружба» в Красносельском районе поступил в 6:24. Прибыв на место, огнеборцы выяснили, что огонь охватил два гаража на площади 8 кв. м. В 7:11 пожар был ликвидирован.

«Сведения о пострадавших уточняются», – добавляет пресс-служба управления.



