Воскресный вечер в модной «Пальме» провели взрывотехники: они на время потеснили тусовщиков

Творческое пространство «Особняк общества "Пальма"» эвакуировали накануне в центре Петербурга. Модное место «минировали» уже не в первый раз.

Как сообщает 18 ноября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), угрожающий звонок в службу «112» поступил вчера около шести вечера. Некий мужчина заявил, что дом № 18 в переулке Пирогова заминирован, детонация намечена на 19.00. Также автор звонка уведомлял, что в здании обитают наркоторговцы.

На Пирогова, 18, находится арт-пространство «Особняк общества "Пальма"», которое успело отметиться на культурной карте города как место вечеринки для гостей Петербургского экономического форума. Воскресным вечером из «Пальмы» на полчаса вывели 200 человек. Бомбы, равно как драгдилеров, не нашли.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», творческое пространство уже «минировали» - в октябре 2018 года. Тогда телефонный террорист тоже звонил на телефон 112.



