Цены на нефть остановились на максимальных значениях за 8 недель

Цены на нефть стабильны в понедельник и держатся у максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent, сообщает 18 ноября «Интерфакс», на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $63,3 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,64%), до $63,3 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,02 (0,03%) – до $57,74 за баррель, что является максимумом с 23 сентября. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,95 (1,67%), до $57,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI – на 0,8%.



