Деньги из закромов Родины дадут не всем. Минфин решает, как тратить ФНБ

Деньги из закромов Родины, то есть, Фонда национального благосостояния, хотят выдавать только на ликвидные проекты. Минфин хочет обезопасить себя.

Об этом 18 ноября пишут «Известия». По данным издания, министерство финансов сейчас разрабатывает правила отбора проектов, которые будут оплачиваться из национальной кубышки. Основных принципов будет три. Во-первых, правительство против «индивидуальных решений»: процесс хотят сделать прозрачным для всех.

Во-вторых, предпочтение будут отдавать ликвидным проектам, чтобы была возможность быстро из них выйти. Деньги ФНБ могут понадобиться на другие цели, рассуждают чиновники. Они держат в голове и доходность проектов, но пока этот фактор не будет первостепенным.

И, последнее, – соответствие трем принципам финансирования. Сюда же Минфин добавляет задачу по снижению зависимости от цен на нефть.





Инициативу Минфина прокомментировал экс-глава этого ведомства Алексей Кудрин. Он считает, что вложения ФНБ внутри России могут повысить волатильность курса рубля и инфляции. Чтобы этого избежать, необходимо установить постоянную пропорцию инвестиций из «кубышки». Также он предлагает вкладывать деньги фонда в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение.

Разработать новый механизм инвестирования средств ФНБ ранее поручил премьер Дмитрий Медведев. Минфин заявил о планах в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ со снижением доли доллара. Это связали с геополитическими рисками.

В августе стало известно, что объем фонда увеличился до 7,76 трлн рублей и составил 7,2% ВВП. После этого «Почта России» попросила себе 40 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Аналогичная просьба поступила и из РЖД. А первый вице-премьер Антон Силуанов предложил поддержать средствами ФНБ строительство «Газпромом» газохимического комплекса в Усть-Луге и проект «Арктик СПГ» «Новатэка».