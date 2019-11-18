Искусственный разум выслушает вашу машину. ГЛОНАСС пишет для водителей «Автошазам»

Состояние автомобильного двигателя по его звуку позволит определить мобильное приложение, разработкой которого занимается НП «ГЛОНАСС». Предположительно, оно появится в России в 2021 году, пишет 18 ноября РИА «Новости».

Сейчас проект «Автошазам» проходит оценку, рассказал представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. «Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы «Автодата» в 2021 году», – добавил он.

Всем знаком сервис Shazam, который умеет идентифицировать звучащую музыку. «Автошазам» будет анализировать звук работающего двигателя. Искусственный интеллект определяет данные двигателя и автомобиля – возраст и пробег, параллельно в интернете, в том числе в соцсетях и мессенджерах, ищется информация по номеру телефона и машины. На основе полученных данных выдается результат. При необходимости система рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт.



