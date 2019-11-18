На Сахалине ждут циклон с штормом и волнами в 4 метра

Четыре района Сахалина получили экстренные предупреждения о надвигающемся циклоне. В Татарском проливе высота волн может достигать в ночь на вторник более 4 метров.

«С середины ночи у юго-западного побережья Сахалина от мыса Ламанон до мыса Крильон (Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы Сахалина) ожидается опасное волнение моря высотой 4 метра и более. Явление сохранится и в среду», - цитируют 18 ноября пресс-релиз регионального МЧС РИА «Новости».

Чрезвычайное ведомство сообщает о возможном повреждении береговых сооружений. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования четырех районов Сахалина, а также в морской спасательный координационный центр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.



