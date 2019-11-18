Овечкин может на год вернуться в российский хоккей, чтобы попасть на Олимпиаду

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может на год покинуть Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ради участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Как пишут 18 ноября «Известия», контракт 34-летнего россиянина с «Вашингтоном» заключен до 2021 года. Ранее он признавал в интервью, что пока не решил будет ли играть дальше после окончания срока соглашения.

«У Саши есть уже много наград, но среди них нет золота Олимпийских игр. Я не исключаю, что ради него он на год вернется в КХЛ. Посмотрим, как все сложится на деле», — сказал Третьяк.

Глава ФХР не исключил, что один из клубов КХЛ может сделать форварду предложение.

«Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность», — отметил Третьяк.



