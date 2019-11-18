Минпромторг: недолив топлива превышает норму в 2-3 раза, грешат этим две трети АЗС

Две трети российских автозаправок недоливают топливо, это систематическое явление, считает Минпромторг. По данным министерства, фактический недолив превышает норму в два-три раза.

«Согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», – цитирует 18 ноября ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторг по итогам проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе.

Законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива, внесённый в правительство на прошлой неделе, в первую очередь относится к заправкам, а не к нефтебазам. Введение таких штрафов, по мнению чиновников, не повлияет на небольшие добросовестные компании, но позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на АЗС на отпуск определённого объёма: заставит организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива и исключить противоправные действия сотрудников по его донастройке.

Законопроект предполагает наложение штрафа в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% – до суммы размером не менее 2 млн рублей. Минпромторг называет штрафы на недолив зеркальной мерой по отношению к топливному рынку, на котором с 2018 года применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента – эти штрафы показали свою эффективность.





Напомним, топливный скандал вспыхнул в России летом прошлого года, когда выяснилось, что повсеместно на автозаправках страны водителям недоливают бензин в баки машин.