«Никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов». ФСБ проводит обыски в Сибирском отделении РАН

СМИ региона сообщают о следственных действиях, которые с утра 18 ноября проводятся в Сибирском отделении РАН (СО РАН) и в жилье сотрудников академии. По предварительной информации, в деле, которое стало причиной внезапного визита силовиков, речь идет о приватизации и квартирах сотрудников.

Так, по данным издания «Академ-онлайн», причина в незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения РАН, а в качестве подозреваемого – бывший руководитель управделами Эдуард Скубневский.

Сейчас СО РАН возглавляет Валентин Пармон. Его предшественником долгое время был Александр Асеев. История с приватизацией коттеджа на улице Мальцева, 16, как говорят, могла стать последним каплей для его переизбрания.

«Сибирское отделение после многочисленных споров и раздумий в 2015 году провело приватизацию служебных коттеджей в верхней зоне Академгородка, — говорил Асеев Тайге.инфо. — При этом из примерно 80 приватизированных коттеджных помещений, на членов семей академиков, член-корреспондентов РАН, заслуженных ученых и ведущих специалистов приватизировано примерно половина из этого количества. И ни у кого это не вызывает никаких возражений, кроме постоянно возобновляемой критики процесса приватизации коттеджа Асеева со стороны некоторых представителей общественности, никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов, дискредитирующих на просторах всемирной паутины жителей знаменитого во всем мире Академгородка».

Александр Асеев на посту главы СО РАН последовательно критиковал реформу Академии наук.



