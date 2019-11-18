Приключения каршерингов в Петербурге: двое запрыгнули на поребрик, один встретил собрата-такси

Несколько раз за последние сутки в Санкт-Петербурге отличились водители каршеринговых автомобилей.

«Рено Каптюр» сервиса «Яндекс.Драйв» заскочил на поребрик на Пулковском шоссе перед КАД, в направлении центра, сообщает очевидец ночью 18 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Другой пользователь «Яндекс.Драйва» не смог разъехаться с машиной «Яндекс.Такси» вечером 17 ноября на перекрёстке Большого проспекта В.О. и 26 – 27-й линий, рассказывают в той же группе.





За несколько часов до этого водитель «Ауди» того же «Яндекс.Драйва», по словам очевидцев, «рванул с перекрёстка Испытателей и Сизова», сбил дорожное ограждение и, почти как его собрат с Пулковского, оказался на газоне выделенной полосы для трамваев.

Судя по всему, аварии обошлись без серьёзных травм.

Полной статистики ДТП с участием каршеринговых автомобилей нет, однако такие инциденты всегда вызывают повышенный резонанс: машины приметные, а водители порой относятся к ним не слишком аккуратно, да и аккаунт можно купить в интернете. Особенно курьёзно выглядят такие аварии, как столкновение двух каршерингов в тихом дворе или таран припаркованной бронированной машины.