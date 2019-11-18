«Трагическое совпадение событий». В законе о домашнем насилии появится понятие «преследование» после дела экс-доцента СПбГУ Соколова

Не только само понятие, но и ответственность за него может появиться в законе о домашнем насилии. Такие поправки в еще прорабатываемый документ предложили внести депутаты Госдумы.

По словам одного из авторов закона Оксаны Пушкиной инициатива коллег будет учтена при подготовке финальной версии документа. Как пишет 18 ноября РБК, под преследованием будет пониматься «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». В понятие включены и поиск человека, вступление к ним в контакт лично, по телефону или через знакомых, посещение места его работы, учебы, а также места его проживания. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

В законопроекте предусмотрены защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная.

Пушкина в разговоре с журналистами отметила, что работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, бывшей выпускницы вуза. СПбГУ участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы:

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ».



