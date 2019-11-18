СМИ: захваченного два года назад в Сирии россиянина признали погибшим

Суд признал погибшим одного из первых россиян, который попал в плен к террористам запрещенной в России организации «Исламское государство» в Сирии. Родственники отказываются в это верить.

О том, что Григория Цуркану оказавшегося в Сирии, предположительно, в качестве наемника, в 2017 году был убит, говорили еще два года назад. Так зампред думского комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий со ссылкой на свои источники рассказывал, что мужчина вместе с коллегой Романом Заболотным почти сразу после взятия в плен.

Тем не менее, как сообщает 18 ноября «Коммерсант», официально эта информация не подтверждалась, так как тело Цуркану обнраужено не было. Из-за этого его семья столкнулась с «финансовыми и бытовыми трудностями». В частности, дети пропавшего не могли получить положенную им пенсию.

«В мае этого года родственники получили свидетельство о смерти мужчины, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 г. в сирийской провинции Дейр-эз-Зор», – сообщает издание, – «однако, до сих пор в семье предпочитают считать Цукану живым».



