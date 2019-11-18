В России хотят ввести «петербургское» время для продажи алкоголя. И дать приоритет российскому вину

Две поправки в закон о продаже алкоголя хотят внести ОНФ и депутаты Госдумы. Одни ратуют за здоровье россиян, другие за благополучие российских винопроизводителей.

Раздвинуть временные рамки запрета на продажу алкогольных напитков предлагает ОНФ. Как пишет «Коммерсант» 18 ноября, ОНФ предложил правительству России на федеральном уровне сократить до 22:00 временной интервал реализации таких высокоградусных жидкостей. Идея направлена в Минздрав. Ее уже поддержали некоторые депутаты Госдумы. Законотворцы полагают, что лишний час даст снижение количества преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, как минимум на 9%.

Отметим, что Петербурге ограничение на продажу алкоголя с 22 до 11 утра действует уже несколько лет.

Вторая идея родилась в недрах нижней палаты российского парламента. «Ведомости» 18 ноября пишут, что авторы законопроекта считают, что о российском вине нужно говорить, но закон о рекламе ограничивает в этом производителей. Также они просят размещать продукцию российских виноградарей на отдельных стеллажах и на лучших местах в магазинах с маркировкой «Сделано из российского винограда», а всю остальную продукцию запретить называть российской.



