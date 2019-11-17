Ах, эта свадьба. В Шушарах во дворе многоэтажки зарезали барана

Свадьбу с национальным колоритом наблюдали петербуржцы в Пушкинском районе. Под окнами многоэтажки лишили жизни жизни барана.

Видео с запечатлённой традицией опубликовали пользователи в социальной сети 17 ноября. Автор сообщил, что действо проходило в Шушарах во дворе многоэтажного дома. Кадры запечатлели невесту в свадебном платье, автомобиль и группу гостей. Один из мужчин на видео убивает барана, в конце ролика тушу животного относят в «Газель».



