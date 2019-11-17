С подписью убийцы. Книги Соколова с автографом автора в Интернете продают за 15-30 тысяч рублей
На дурной славе экс-доцента Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве, уже начали зарабатывать.
Так, труд историка "Битва двух империй. 1805-1812" в Петербурге продают за 24 тысячи рублей. За работу Соколова под названием "Битва трёх императоров" ещё один делец просит 22 тысячи рублей. А другой экземпляр этой же книги, только годом моложе, "редкий", как уверяет автор объявления, стоит 30 тысяч рублей.
Объявления были размещены после трагедии и признания Соколовым вины, 10 – 13 ноября.
"Испанская война и тайна тамплиеров" продаётся за 15 тысяч рублей. Объявление о желании "избавиться поскорее" от книги с автографом автора, получив взамен круглую сумму, владелец опубликовал в Facebook. Однако мотивирует это добрыми побуждениями – вырученные деньги он обещает перевести родителям Анастасии Ещенко, погибшей от рук Соколова.
"Доброй памяти уже не будет. Никогда. Но книга может принести хоть крохотную, но пользу. Продаю её с автографом за 15000 руб. Вырученные деньги переведу родителям Анастасии", – написал Евгений Кречмар.
Эта книга еще кое-где есть в продаже, в одном из интернет-магазинов её можно заказать за 459 рублей.
Между тем, книги бывшего доцента СПбГУ изымают из продажи в Испании. Издательство Desperta Ferro заявило, что не хочет делать бизнес на трагедии.
Накануне, 16 ноября, в Краснодарском крае прошли похороны Анастасии Ещенко, убитой историком в Петербурге. Её мать с них увезли на скорой в реанимацию.
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Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».