С подписью убийцы. Книги Соколова с автографом автора в Интернете продают за 15-30 тысяч рублей

На дурной славе экс-доцента Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве, уже начали зарабатывать.

Так, труд историка "Битва двух империй. 1805-1812" в Петербурге продают за 24 тысячи рублей. За работу Соколова под названием "Битва трёх императоров" ещё один делец просит 22 тысячи рублей. А другой экземпляр этой же книги, только годом моложе, "редкий", как уверяет автор объявления, стоит 30 тысяч рублей.

Объявления были размещены после трагедии и признания Соколовым вины, 10 – 13 ноября.





"Испанская война и тайна тамплиеров" продаётся за 15 тысяч рублей. Объявление о желании "избавиться поскорее" от книги с автографом автора, получив взамен круглую сумму, владелец опубликовал в Facebook. Однако мотивирует это добрыми побуждениями – вырученные деньги он обещает перевести родителям Анастасии Ещенко, погибшей от рук Соколова.

"Доброй памяти уже не будет. Никогда. Но книга может принести хоть крохотную, но пользу. Продаю её с автографом за 15000 руб. Вырученные деньги переведу родителям Анастасии", – написал Евгений Кречмар.

Эта книга еще кое-где есть в продаже, в одном из интернет-магазинов её можно заказать за 459 рублей.

Между тем, книги бывшего доцента СПбГУ изымают из продажи в Испании. Издательство Desperta Ferro заявило, что не хочет делать бизнес на трагедии.

Накануне, 16 ноября, в Краснодарском крае прошли похороны Анастасии Ещенко, убитой историком в Петербурге. Её мать с них увезли на скорой в реанимацию.