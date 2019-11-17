Происшествия
Эффект домино. На Просвещения «Мерседес» втянул в ДТП три автомобиля, пострадал младенец
Новорожденный пострадал в массовой аварии в Выборгском районе Петербурга 17 ноября. Автор манёвра дышать в трубочку отказался.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 17.40 в районе 41 дома на проспекте Просвещения «Мерседес» Е200 столкнулся с «Шевроле», который подбил «Мазду». Затем «Мазда» наехала на «Опель». В результате аварии пострадали пассажиры «Шевроле». В больницу отправились семимесячный мальчик и 44-летний мужчина.
47-летний водитель «Мерседеса» взбунтовался против медицинского освидетельствования, получил соотвествующий протокол.