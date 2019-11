Грузинская оппозиция вышла на многотысячный митинг в Тбилиси. Демонстранты готовы протестовать сутки

Сторонники оппозиции из организаций «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» собрались на многотысячный митинг в центре Тбилиси с требованием ухода из власти сторонников лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Поводом стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были полностью пройти по пропорциональной системе, сообщает РБК со ссылкой на «Грузия онлайн».

Представитель движения «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступивший перед митингующими на проспекте Руставели, заявил, что «дальше так продолжаться не может». «В стране существует моральный кризис. Бидзина должен уйти», — цитирует его оппозиционный канал «Рустави 2».

По данным «Грузии онлайн», в центре Тбилиси также появились палатки. К зданию парламента люди стали приносить бочки и дрова. Собравшиеся объяснили это необходимостью греться ночью в ходе суточной акции протеста.

Together with far-right group Georgian March, the opposition Patriot’s Alliance party held a separate rally in #Tbilisi against Georgian Dream’s electoral reform U-turn. Party leader Irma Inashvili said they ‘wouldn’t mix’ with the UNM at the larger protest. #GeoElectoralCrisis pic.twitter.com/9dRbX7ys9J

Crowd has reduced by now but the organisers say protest will continue overnight. Meanwhile tents are set up at all entrances of the parliament and the protesters say they won't let MPs in tomorrow. #Tbilisi #TbilisiProtest pic.twitter.com/VlYWea0E89