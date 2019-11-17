Картину Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей

Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" (1926) продали в Москве за 10 млн рублей. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

В качестве стартовой цены был объявлен рубль, ставки начали принимать до начала аукциона.

Художник написал эту картину, когда жил несколько месяцев в Оверни, рядом с озером Шамбон, и работал над иллюстрациями к басням Лафонтена. Живописную церковь на деревенской площади он наблюдал из окна своего дома, и потому её шпиль часто встречается на полотнах Шагала. Первым владельцем "Колокольни собора в Шамбон-сюр-Лак" был художник, голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.



