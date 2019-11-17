На плато Наска в Перу обнаружили с воздуха десятки гигантских таинственных фигур гуманоидов и монстров

143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу. Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.

Знаки, как отмечается в заявлении ученых, приблизительно датируются периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры. На них можно увидеть гуманоидов с квадратными головами, двуглавых змей и странных рыб.

О предназначении геоглифов на плато нет единого мнения — обсуждаются версии о том, что это изображения созвездий, послания богам или даже древние обсерватории.



