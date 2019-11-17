В Выборге дважды за месяц полыхает здание мировых судей. Полиция ищет поджигателя

Сотрудники полиции ищут поджигателя, покусившегося на здание, где располагаются мировые судьи Выборгского района Ленобласти. Дважды за десять дней в нём горели окна.

Как пишет 17 ноября 47news, сообщение о пожаре в административном здании по адресу: ул. Титова, 2, в Выборге поступило в МЧС сегодня около шести утра. Огонь охватил окно на втором этаже. К 6.25 с пламенем справились.

В этом здании располагаются пять судебных участков мировых судей. 6 ноября неизвестные атаковали окно на первом этаже. Тогда загорелось помещение, где квартирует участок № 22, возглавляемый мировым судьёй Александром Сафаряном. На следующий день возбудили уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Сегодня место предполагаемого поджога исследовали полицейские с собакой. Пёс якобы привёл к дому на Островной улице, что примерно в полутора километрах.



